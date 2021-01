Casio va lancer le DERMOCAMERA™, permettant aux dermatologues de prendre des clichés en gros plan et des clichés ordinaires des surfaces touchées à l'aide d'un seul appareil

Développé conjointement avec des dermatologues

L'entreprise va aussi lancer un logiciel pour ordinateur personnel servant à la gestion des images captées, ainsi qu'un dermoscope léger facilitant l'observation de plus grandes surfaces de peau

TOKYO, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement prochain du DZ-D100 DERMOCAMERA, qui permet de prendre des clichés standard et des clichés en gros plan grâce à son objectif en contact direct avec la peau, le tout à l'aide d'un seul appareil photo. Le nouveau produit a été créé sur la base d'une recherche collaborative que Casio a menée avec l'université Chiba. Parallèlement, Casio va également lancer D'z IMAGE Viewer, une application logicielle pour ordinateur personnel développée avec l'université Shinshu qui facilite la gestion des clichés, et le dermoscope léger DZ-S50, qui est doté d'un objectif à grande ouverture de 40,5 mm de diamètre facilitant l'observation de plus grandes surfaces de peau, développé en collaboration avec l'université Chiba.

Par le passé, lorsqu'on photographiait des lésions, il était courant de prendre des clichés en gros plan de la surface touchée à l'aide d'un appareil photo commercial muni d'un objectif externe spécial qui rendait l'appareil photo gros et lourd. De plus, il fallait du temps et des efforts pour prendre des photos standard ; il fallait notamment changer d'objectif ou utiliser deux appareils photo distincts.

Tirant parti de la technologie d'appareil photo puissante de Casio et des connaissances de dermatologues experts, le DZ-D100 offre exactement ce que les dermatologues veulent : des clichés en gros plan pour confirmer la couleur et la structure d'une lésion ainsi que des clichés de la surface touchée, y compris la surface autour de la lésion, pour confirmer sa position – le tout au moyen d'un seul appareil photo compact et léger.

Le DZ-D100 prend les clichés polarisés nécessaires pour confirmer la couleur et la structure de la lésion, les clichés non polarisés pour voir la lésion à la surface de la peau, et les clichés UV* qui montrent clairement les marges, y compris les points cachés et les grains de beauté brouillés, avec un seul clic du bouton de l'obturateur. Chaque image peut être saisie sous le même angle, ce qui est utile pour la comparaison et la vérification.

*Les clichés UV utilisent une lumière sûre avec une longueur d'onde de 405 nm.

On peut aussi transférer automatiquement les images saisies à un ordinateur en connectant le DZ-D100 au logiciel de gestion d'images D'z IMAGE Viewer par Wi-Fi. Les photos prises après la saisie d'un numéro d'identification sont automatiquement triées en fonction du numéro d'identification, ce qui élimine le tri fastidieux de dossiers. De plus, il est possible d'afficher une échelle sur des prises de vue rapprochées, ce qui permet de confirmer la taille de la lésion à l'écran, et il est également possible de mesurer l'écart entre deux points, d'un bord à l'autre de la lésion par exemple, à l'aide de la fonction de mesure.

Le dermoscope DZ-S50 est doté d'une fonction qui permet de passer rapidement et facilement d'une lumière polarisée à une lumière non polarisée en appuyant simplement sur une touche. C'est un appareil léger, ne pesant que 125 g environ, ce qui le rend facilement transportable. Le zoom de l'objectif, réglé par défaut à 6x, peut également être augmenté à 9x à l'aide de l'objectif de conversion optionnel DSL-50M, qui se fixe et se détache facilement à l'aide d'aimants intégrés. Cela permet à l'utilisateur de passer facilement de l'observation de surfaces plus vastes de la peau à de petites lésions.

À l'avenir, Casio continuera d'aider à réduire le fardeau qui pèse sur les médecins en rendant les examens médicaux plus routiniers, en cherchant à pénétrer de nouveaux marchés avec ses produits et services, en particulier dans les régions où la menace des maladies de la peau est particulièrement élevée, y compris en Australie.

Histoire de Casio dans le domaine de la dermatologie

En se basant sur la technologie de conversion d'images qu'elle a créée dans le développement d'appareils photo numériques, Casio a lancé en 2015 son service d'apprentissage gratuit de la dermoscopie D'z IMAGE (lien : https://dz-image.casio.jp/derm/learn/?locale=en ). Le service d'apprentissage permet aux professionnels de la santé de s'informer efficacement sur les examens dermoscopiques* au moyen de fonctions de conversion d'images qui élucident la structure des lésions et leur répartition dans les vaisseaux sanguins. Le Dr Toshitsugu Sato de la clinique de dermatologie Sato a affirmé ce qui suit : « En un seul clic, on obtient instantanément une variété de types d'images de structure de dermoscopie améliorées, ce qui permet une étude efficace de la dermoscopie. » Casio a par la suite amélioré le contenu du service, qui représente une collaboration entre la médecine et l'ingénierie.

Depuis 2019, Casio propose au Japon son DERMOCAMERA ainsi qu'un logiciel de gestion d'images, et reçoit les commentaires de collaborateurs de recherche, dont voici des extraits : « Le DERMOCAMERA est polyvalent et léger, tout comme un ninja » (Dr Yaei Togawa de l'université Chiba) ; au sujet du logiciel de gestion d'images : « L'avantage est qu'on peut gérer les images des patients de façon sécuritaire sans devoir les téléverser dans le nuage » (Dr Hiroshi Koga de l'université Shinshu). En outre, le professeur Masaru Tanaka du Tokyo Women's Medical University Medical Center East, qui est une autorité en dermoscopie, a déclaré que le DERMOCAMERA est l'appareil photo numérique intégré idéal, en ce sens qu'il est conçu spécialement pour la dermoscopie et qu'il est léger et facile à tenir.

Casio développe également un système de soutien au diagnostic du cancer de la peau qui utilise l'intelligence artificielle, et continuera de contribuer au traitement médical dans le domaine de la dermatologie.

*Inspection des lésions pigmentées comme les tumeurs cutanées et les grains de beauté au moyen d'un instrument spécial de grossissement appelé dermoscope.