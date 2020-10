Casio stellt medizinische Kamera für den internationalen Markt auf virtual.MEDICA 2020 aus

TOKIO, 22.Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass es seine medizinische Kamera dem internationalen Markt zum ersten Mal auf virtual.MEDICA 2020, einer der weltweit grössten Messen für medizinische Geräte, präsentieren wird, die in diesem Jahr vom 16. bis 19. November 2020 online stattfindet.

Die Ingenieure von Casio haben ihre ursprüngliche Bildverarbeitungstechnologie auf den medizinischen Bereich übertragen, und haben bei der Entwicklung der D'z IMAGE-Suite, die aus Hardware, Software und Cloud-Diensten besteht, mit medizinischen Fachleuten zusammengearbeitet. Auf der virtual.MEDICA 2020 wird veranschaulicht, wie die medizinische Kamera und die damit verbundenen Dienstleistungen eine Früherkennung von Krankheiten erleichtern und wie sie die Arbeit von Medizinern im klinischen Umfeld unterstützen können.

Ausgestellt werden unter anderem folgende Produkte und Dienstleistungen, die in Japan bereits erhältlich sind: die DERMOCAMERA DZ-D100TM, eine aus einer Kamera bestehende Einheit, die sowohl Nah- als auch reguläre Aufnahmen von betroffenen Hautpartien machen kann; der D'z IMAGE Viewer, eine PC-Softwareanwendung, die die Verwaltung der aufgenommenen Bilder erleichtert; und das DZ-S50, ein leichtes dermoskop, das eine Vielzahl von dermatologischen Beobachtungen ermöglicht. Der Online-Stand von Casio wird Video und andere Medien einsetzen, um die herausragenden Eigenschaften jedes Produkts und Services vorzustellen.

Casio möchte seine fortschrittlichen Bildgebungstechnologien nutzen, um zu einer besseren medizinischen Versorgung beizutragen. Verkaufsnetzwerke für D'z IMAGE-Produkte und -Dienstleistungen sind in den wichtigsten Märkten weltweit in Planung, einschliesslich Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen strebt ebenfalls an, den Anwendungsbereich der Suite auf andere klinische Fachgebiete als die Dermatologie auszudehnen.

Die virtual.MEDICA 2020 im Überblick

Daten 16. bis 19. November 2020 Veranstaltungsort Online (Website: https://www.medica-tradefair.com/) Veranstalter Messe Düsseldorf GmbH Produktkategorien Elektromedizinische Geräte/Medizintechnik/Labor- Ausstattung/Diagnostik/Physiotherapie/Orthopädische Technologie/Waren und Konsumgüter/Informations- und Kommunikationstechnik/medizinische Dienstleistungen und Publikationen Anzahl der Aussteller Vergangenes Jahr: ca. 5.500 Unternehmen Anzahl der Besucher Vergangenes Jahr: 121.369 (aus 170 Ländern)

Casio Website für medizinische Dienstleistungen

D'z IMAGE: https://dz-image.casio.jp/products/derm/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314865/DZ_S50_DZ_D100_Dz_IMAGE_Viewer.jpg