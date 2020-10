Casio présentera une caméra médicale pour le marché mondial à l'occasion de l'événement virtual.MEDICA 2020

TOKYO, 21 octobre 2020 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera pour la première fois sa caméra médicale sur le marché mondial à l'occasion de l'événement virtual.MEDICA 2020, l'une des plus grandes expositions d'appareils médicaux au monde, qui se tiendra cette année en ligne du 16 au 19 novembre 2020.

Appliquant la technologie originale de traitement d'images de l'entreprise au domaine médical, les ingénieurs de Casio ont collaboré avec des professionnels de la santé pour développer la suite de matériel informatique, de logiciels et de services infonuagiques D'z IMAGE. L'exposition virtual.MEDICA 2020 montrera comment la caméra médicale et les services connexes peuvent faciliter la détection précoce de maladies et soutenir le travail des professionnels de la santé en milieu clinique.

Parmi les produits et services qui seront présentés, et qui sont déjà disponibles au Japon, citons le DZ-D100 DERMOCAMERAMD, une caméra unique qui peut prendre à la fois des images rapprochées et ordinaires des zones de la peau affectée, le D'z IMAGE Viewer, une application logicielle pour PC qui facilite la gestion des images saisies, et le DZ-S50, un dermoscope léger qui permet un large éventail d'observations cutanées. Le stand en ligne de Casio utilisera la vidéo et d'autres médias pour présenter les caractéristiques exceptionnelles de chaque produit et service.

Casio est déterminé à utiliser ses technologies d'imagerie de pointe pour contribuer à l'amélioration des soins médicaux. À l'avenir, l'entreprise établira des réseaux de vente pour les produits et services D'z IMAGE dans les principaux marchés mondiaux, dont l'Europe et les États-Unis, tout en élargissant leur champ d'application aux spécialités cliniques autres que la dermatologie.

Aperçu de l'événement virtual.MEDICA 2020

Dates Du 16 au 19 novembre 2020 Lieu En ligne (site Web : https://www.medica-tradefair.com/) Organisateur Messe Düsseldorf GmbH Catégories de produits Équipement électromédical / technologie médicale / équipement de laboratoire / diagnostics / physiothérapie / technologie orthopédique / produits et biens de consommation / technologie d'information et de communication / services médicaux et publications Nombre d'exposants L'an dernier : environ 5 500 entreprises Nombre de visiteurs L'an dernier : 121 369 (de 170 pays)

