CASIO lance sa G-SHOCK avec des lunettes et des bracelets interchangeables

TOKYO, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a présenté aujourd'hui la dernière nouveauté de sa gamme de montres résistantes aux chocs, G-SHOCK. La montre DWE-5600CC est la première de la gamme G-SHOCK dont les bracelets et les lunettes peuvent être interchangés librement.

Ayant hérité l'épique forme carrée de la toute première G-SHOCK, la DWE-5600CC est le dernier modèle de la série 5600. Elle est vendue avec trois types de bracelets remplaçables et deux lunettes, ce qui permet d'étendre la vie utile de la montre G-SHOCK pour les utilisateurs. Tout comme pour les modèles précédents de la série 5600, le bracelet est conçu pour absorber les chocs subis par le boîtier en cas de chute, et il est doté d'un nouveau levier coulissant qui permet de le détacher facilement. La lunette, qui est normalement fixée au boîtier par des vis, est dotée d'un nouveau système de fixation consistant en quatre petits crochets en fibre de carbone. Il s'agit du premier modèle des montres de la série 5600 à intégrer la structure Carbon Core Guard avec un boîtier renforcé en fibre de carbone, ce qui lui permet de résister aux chocs.

La DWE-5600CC est équipée d'une lunette en résine verte et d'un bracelet décoré avec le circuit imprimé réellement utilisée dans le modèle de base de la série 5600, ce qui donne à la montre un aspect camouflé. Parmi les accessoires fournis avec la montre figurent une lunette en résine noir mat et un bracelet imprimé avec les chiffres 3229 qui désignent le module de la série 5600. Un bracelet en tissu au fini luminescent et réfléchissant est également inclus, et il est décoré d'un circuit imprimé en noir et blanc. En levant la lunette, les utilisateurs seront agréablement surpris de découvrir le logo SHOCK RESIST qui est visible sur le côté du boîtier.

Site officiel de G-SHOCK : https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/DWE-5600CC-3/

