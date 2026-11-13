Casio Computer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Casio Computer lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18.98 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 82.99 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch