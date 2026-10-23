Cashmere Valley Bank Washington: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cashmere Valley Bank Washington präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.97 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 31.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch