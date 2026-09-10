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10.09.2026 06:37:00
Caseys General Stores stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Caseys General Stores hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 7.37 USD. Im letzten Jahr hatte Caseys General Stores einen Gewinn von 5.77 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.68 Milliarden USD – ein Plus von 24.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Caseys General Stores 4.57 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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