Caseys General Stores gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Caseys General Stores lud am 09.06.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Caseys General Stores mit einem Umsatz von insgesamt 4.57 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14.50 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 19.16 USD. Im Vorjahr hatte Caseys General Stores 14.64 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 17.56 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Caseys General Stores einen Umsatz von 15.94 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch