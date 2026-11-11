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11.11.2026 06:37:00
Casella Waste Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Casella Waste Systems lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.160 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 485.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 559.2 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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