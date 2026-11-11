Casella Waste Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Casella Waste Systems lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.160 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 485.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 559.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch