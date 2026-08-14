Case Group Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Case Group Registered gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.300 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.99 Prozent zurück. Hier wurden 48.8 Millionen SEK gegenüber 50.8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch