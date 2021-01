Cascades se hisse au 17e rang des entreprises les plus responsables au monde, et au premier rang de son secteur

KINGSEY FALLS, QC, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Pour une deuxième année consécutive, Cascades est reconnue comme l'une des 100 entreprises les plus responsables au monde selon le palmarès de la société de médias, de recherche et d'informations financières Corporate Knights. Elle se hisse au 17e rang des 8 080 organisations analysées. Positionnée au 49e rang l'an passé, Cascades effectue donc une avancée marquée et demeure au premier rang des entreprises de son secteur. La liste Global 100 - Entreprises les plus responsables dans le monde est le résultat d'une analyse rigoureuse d'organisations internationales ayant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars. Notons également que Cascades se situe au troisième rang des 13 entreprises canadiennes qui figurent au palmarès.

Ce classement enviable parmi les entreprises les plus responsables au monde s'ajoute aux nombreuses reconnaissances en matière de développement durable raflées par Cascades au fil des années et témoigne des efforts déployés par l'entreprise en matière de protection de l'environnement et de responsabilité sociale.

« Faire partie de ce palmarès est très significatif pour nous. Pionnière de l'économie circulaire, notre entreprise révèle, depuis 1964, le plein potentiel de toutes sortes de matières résiduelles en les recyclant pour en faire de nouveaux produits. Cette logique demeure au cœur même de notre modèle d'affaires aujourd'hui », a indiqué Mario Plourde, président et chef de la direction de l'entreprise. « Cette reconnaissance, c'est le fruit du travail inlassable de nos employés qui, chaque jour, s'appliquent à contribuer au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète en proposant à nos clients des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur ».

« Plus que jamais cette année, nous avons pu constater que les produits fabriqués par Cascades jouent un rôle essentiel dans le quotidien des familles et dans la chaîne d'approvisionnement de nombreux clients. Mais c'est grâce à nos opérations durables, à nos produits écoresponsables et à nos pratiques en matière de responsabilité sociale que nous parvenons à nous distinguer de la compétition. À travers le temps, Cascades est demeurée fidèle à ses valeurs et nous en sommes très fiers », a souligné Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration et cofondateur de Cascades.

Pour Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights, « les entreprises qui composent le Global 100 ont compris que les pratiques qui contribuent à rendre le monde meilleur servent également leur performance. Elles démontrent qu'il est clairement possible de conjuguer responsabilité et rentabilité ».

Les éléments remarquables de cette nomination

Cette nomination est en partie attribuable à différents résultats qui ont permis à Cascades de se démarquer. Parmi eux, le fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, et les investissements durables de l'entreprise, soit ceux servant à faire progresser la performance de Cascades sur certains indicateurs comme la gestion de l'énergie, des gaz à effet de serre et de l'eau.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. comprend le magazine Corporate Knights et une division de recherche qui produit des classements et des évaluations de produits financiers en fonction de la performance des entreprises en matière de développement durable.

À propos du Global 100 - Entreprises les plus responsables dans le monde

The Global 100 est un projet annuel initié par Corporate Knights. Lancé en 2005, le Global 100 est annoncé chaque année en marge du Forum économique mondial de Davos.

SOURCE Cascades Inc.