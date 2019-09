Cascades a complété l'acquisition des actifs d'Orchids Paper Products

KINGSEY FALLS, QC, le 13 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Cascades (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et de papiers tissu, a complété aujourd'hui, tel qu'annoncée précédemment, l'acquisition de l'ensemble des actifs de la compagnie Orchids Paper Products. Tel que mentionné dans le communiqué du 1er juillet dernier, cette transaction s'est effectuée pour une contrepartie en espèces de 207 M$ US. Les actifs incluent les usines de Barnwell en Caroline du Sud, de Pryor en Oklahoma, ainsi que certains actifs et des ententes amendées d'approvisionnement et de nature commerciale avec Fabrica de Papel San Francisco, S.A. de C.V. (Fabrica), basée à Mexicali, au Mexique, et certaines de ses sociétés apparentées.

M. Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui dans la famille Cascades les employés de Pryor et de Barnwell. Cette acquisition, sans l'ombre d'un doute, contribuera à accélérer la modernisation de nos activités de papier tissu aux États-Unis tout en renforçant notre position géographique pour le marché des produits de détail. Cette transaction vient donc créer de la valeur pour nos clients, mais également pour nos actionnaires avec une contribution annuelle au BAIIA d'approximativement 45 M$ US et ce, dès 2021. »

M. Jean-David Tardif, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, a affirmé : « L'annonce d'aujourd'hui vient souligner notre volonté d'accroître notre capacité à servir nos clients et de positionner Cascades, dans le segment des papiers tissu, dans une perspective de croissance à long terme. Grâce à notre carnet de commandes bien garni, nous pourrons tirer profit rapidement d'une utilisation maximale des installations acquises. »

Rappelons qu'au cours des cinq dernières années, Orchids Paper a investi plus de 240 M$ US dans des équipements modernes de production et de conversion pour ses usines et a établi un partenariat stratégique avec Fabrica. Les usines intégrées d'Orchids Paper ont une capacité de production de bobines mères d'environ 114 000 tonnes et une capacité de conversion d'environ 114 500 tonnes. L'entente avec Fabrica donne accès à 20 000 tonnes de produits convertis destinés au marché de l'Ouest américain. Au cours des dernières semaines, certains aspects de cette entente ont d'ailleurs été renégociés et ce, à la satisfaction des deux parties.

Dans le cadre de cette transaction, Marchés des capitaux CIBC agit à titre de conseiller financier exclusif et K&L Gates à titre d'avocat-conseil pour Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

SOURCE Cascades Inc.