Casa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Casa hat am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3.87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.450 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.19 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch