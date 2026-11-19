Carver Bancorp hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9.6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch