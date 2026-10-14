Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
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14.10.2026 16:34:46
Carvana Expands Same Day Vehicle Delivery In Greater Jacksonville; Shares Down
(RTTNews) - Carvana (CVNA) on Wednesday announced it has expanded same-day vehicle delivery in the greater Jacksonville area. Eligible customers can receive purchased cars or schedule vehicle pickup and drop-off on the same day they complete an online appraisal to sell their car.
A Florida customer praised Carvana's easy online ordering process and same-day delivery service. Carvana lets customers browse thousands of vehicles, arrange financing, trade in cars and complete purchases online, supported by its logistics network and regional inspection and reconditioning centers.
On the NYSE, the shares were trading 5.50 percent down at $57.07.
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