Cartrade Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cartrade Tech liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cartrade Tech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.30 INR. Im Vorjahresviertel waren 12.56 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cartrade Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 13.97 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.13 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch