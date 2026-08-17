Cartesian Growth A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cartesian Growth A lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch