Cartesian Growth A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cartesian Growth A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.690 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Cartesian Growth A mit einem Umsatz von insgesamt 58.8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch