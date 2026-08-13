Cartesian Growth A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cartesian Growth A hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cartesian Growth A ein Ergebnis je Aktie von 0.040 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch