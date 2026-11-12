Cartesian Growth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cartesian Growth A gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cartesian Growth A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.080 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch