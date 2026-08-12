Cartesian Growth A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cartesian Growth A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 USD gegenüber -0.330 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch