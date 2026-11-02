Carters: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Carters veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 752.5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 757.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch