Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’772 0.8%  SPI 19’554 0.8%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’261 0.1%  Euro 0.9298 -0.3%  EStoxx50 6’231 -0.1%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’349 -0.4%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 102.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Overweight-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Suche...

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 12:02:00

Carsten Schneider: Betreiber von KI-Rechenzentren sollen mehr für Wasser zahlen

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?