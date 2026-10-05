KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
05.10.2026 12:02:00
Carsten Schneider: Betreiber von KI-Rechenzentren sollen mehr für Wasser zahlen
Umweltminister Carsten Schneider will die Betreiber von Rechenzentren bei Wasserknappheit stärker in die Pflicht nehmen. Die Grundbedürfnisse von Bürgern dürften nicht mit Grossverbrauchern konkurrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!