Carriage Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Carriage Services hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carriage Services 0.410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carriage Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 100.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 102.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch