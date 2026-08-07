Carriage Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Carriage Services hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.740 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carriage Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 103.0 Millionen USD im Vergleich zu 102.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch