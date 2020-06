Carrefour de la communauté de pratique pancanadienne pour les sites de besoins urgents en santé publique/refuges d'urgence

VANCOUVER, BC, le 18 juin 2020 /CNW/ - Le Dr. Peter Centre est en train de créer un Carrefour de la communauté de pratique pour les fournisseurs de services de première ligne, les professionnels de la santé et les décideurs dans le but de renforcer la capacité au sein des refuges d'urgence où les gens peuvent avoir besoin de consommer des drogues ou au sein des sites de besoins urgents en santé publique (aussi appelés sites de prévention des surdoses).

Financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, le besoin de ce programme fait suite au déplacement de personnes sans abri vers des logements temporaires dans des collectivités de partout au pays afin de prévenir la propagation de la COVID-19 au sein d'une population déjà vulnérable.

À compter de juin de cette année, les individus et les organisations qui exploitent des refuges d'urgence ou des sites de besoins urgents en santé publique pourront se tourner vers le nouveau partenariat communautaire en soins de santé, qui comprend des vidéoconférences, un accès au site Web et des séances de formation directe afin d'en apprendre davantage sur des pratiques fondées sur des données probantes pour répondre aux besoins des personnes qui consomment des substances dans ces environnements.

L'initiative de renforcement des capacités sera à portée nationale en anglais et en français. Elle permettra aux travailleurs de première ligne de poser des questions sur les procédures et les pratiques exemplaires et d'accéder à une formation auprès de professionnels expérimentés.

« Le savoir-faire et la collaboration au niveau local sont importants pour aider les personnes qui consomment des drogues et leurs collectivités, surtout dans le contexte de la pandémie. L'appui du gouvernement du Canada à ce projet est un autre exemple de son engagement à faire en sorte que les fournisseurs de services de partout au pays disposent des outils nécessaires pour lutter contre la COVID 19 et aider les populations vulnérables. » L'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé.

Santé Canada appuie le Dr. Peter Centre dans le cadre de sa première expérience en matière de site d'injection supervisée en Amérique du Nord, ainsi que de son apprentissage et de son enseignement subséquents. Le Dr. Peter Centre est bien placé pour faciliter l'échange de connaissances grâce aux travaux en cours dans le cadre de projets fédéraux axés sur la réduction des méfaits et l'accroissement des services pour les personnes qui consomment des drogues.

Selon Scott Elliott, directeur général de la Dr. Peter AIDS Foundation : « Nous sommes ravis d'assumer ce nouveau rôle et de partager nos connaissances et nos compétences avec les fournisseurs de services de première ligne partout au Canada. Nous espérons que notre expérience dans ce domaine sera un atout pour toutes les personnes concernées et qu'elle aura en fin de compte un rôle important à jouer pour aider à répondre aux besoins en matière de soins des personnes qui consomment des substances. »

Les vidéoconférences et le site Web seront actifs d'ici la fin de juin et la formation subséquente pour les fournisseurs de première ligne aura lieu à intervalles réguliers au cours de la prochaine année. Pour de plus amples renseignements sur le programme, veuillez consulter : https://uphns-hub.ca/fr/

À propos du Dr. Peter Centre :

Le Dr. Peter Centre est un établissement de soins de santé en VIH situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui offre des soins complets et sans stigmatisation à nos citoyens les plus fragiles et vulnérables. Un aspect de la vision du Centre est le partage des connaissances afin d'apporter des changements plus vastes aux pratiques complexes de soins en VIH et de réduction des méfaits dans les collectivités partout au Canada et dans le monde.

