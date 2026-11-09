Carraro India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Carraro India hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6.17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.58 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.96 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5.86 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch