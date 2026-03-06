US Auto Parts Network Aktie 2804214 / US90343C1009
06.03.2026 03:01:30
CarParts.com, Inc. Q4 Loss Increases
(RTTNews) - CarParts.com, Inc. (PRTS) reported Loss for its fourth quarter of -$50.44 million
The company's earnings totaled -$50.44 million, or -$0.82 per share. This compares with -$40.60 million, or -$0.71 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 7.0% to $547.53 million from $588.85 million last year.
CarParts.com, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$50.44 Mln. vs. -$40.60 Mln. last year. -EPS: -$0.82 vs. -$0.71 last year. -Revenue: $547.53 Mln vs. $588.85 Mln last year.
