Carnival mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Carnival hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 689.87 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 558.48 ARS erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12’469.58 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 10’241.38 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch