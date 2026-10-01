Carnival gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Carnival hat am 29.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.05 GBP, nach 0.990 GBP im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.29 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel waren 6.04 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch