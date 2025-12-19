Carnival PLCShs American Deposit.Receipt Repr. 1 sh Aktie 1584266 / US14365C1036
19.12.2025 19:16:07
Carnival Corp Shares Surge 17% After Full-Year Earnings Growth
(RTTNews) - Carnival Corp. & plc (CUK) jumped 16.55 percent, or $4.35, to $30.67 after the cruise operator reported higher full-year earnings compared with last year. The company posted net income of $422 million, or $0.31 per share, up from $303 million, or $0.23 per share, a year earlier. The stock was last trading at $30.67, compared with a previous close of $26.32 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $27.63 and moved between $27.08 and $31.00 during the session. Trading volume reached 6,864,022 shares, well above the average volume of 1,890,211. Carnival Corporation & plc is now trading near the top of its 52-week range of $13.65 to $31.00, as investors reacted positively to the company's year-over-year earnings and revenue growth.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legt deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.