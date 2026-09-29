Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’190 -0.6%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9457 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’147 0.8%  Bitcoin 69’329 -0.2%  Dollar 0.8355 0.4%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
Suche...

CarMax Aktie 1484907 / US1431301027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 18:22:31

CarMax Stock Rises 7% After Q2 Profit And Revenue Increase

CarMax
49.83 CHF 5.45%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CarMax, Inc. (KMX) is up 6.51 percent, gaining $3.68 to $60.23 on Tuesday. The move comes after the used-car retailer reported higher second-quarter earnings, with net income rising to $165.29 million, or $1.16 per share, from $95.38 million, or $0.64 per share, a year earlier.

CarMax is currently trading at $60.23, up from the previous close of $56.55 after opening at $60.40on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $59.05 and $63.67 during the session, with trading volume at 5.69 million shares versus average volume of 2.35 million.

Revenue for the quarter rose 19.5 percent, to $7.878 billion from $6.595 billion a year earlier. Shares have traded between $30.26 and $65.28 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CarMax Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten