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30.09.2026 06:37:00
CarMax gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CarMax gab am 29.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.16 USD gegenüber 0.640 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 7.88 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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