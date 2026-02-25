Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 1.0%  SPI 19’199 0.8%  Dow 49’175 0.8%  DAX 24’986 0.0%  Euro 0.9118 -0.1%  EStoxx50 6’117 0.0%  Gold 5’144 -1.6%  Bitcoin 49’543 -0.9%  Dollar 0.7739 -0.1%  Öl 71.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sandoz124359842Swiss Life1485278Swisscom874251Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie fester: Überlebensstipps vom Gründer für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Übernahmegerüchte lassen PayPal-Aktie klettern: Experten sehen enorme Unterbewertung
Bayer-Aktie schwächer: Bayer klagt wegen Werbeaussagen gegen Johnson & Johnson
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft
AMC-Aktie zieht an: Meme-Unternehmen steigert Umsatz
Suche...

TCG BDC Aktie 36898059 / US8722801029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 02:35:23

Carlyle Secured Lending Inc. Q4 Profit Decreases, Misses Estimates

TCG BDC
9.66 EUR 2.33%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Carlyle Secured Lending Inc. (CGBD) reported earnings for fourth quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's earnings came in at $19.08 million, or $0.24 per share. This compares with $20.48 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Carlyle Secured Lending Inc. reported adjusted earnings of $19.08 million or $0.26 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.37 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 18.7% to $66.91 million from $56.35 million last year.

Carlyle Secured Lending Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.08 Mln. vs. $20.48 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.40 last year. -Revenue: $66.91 Mln vs. $56.35 Mln last year.

Nachrichten zu TCG BDC Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu TCG BDC Inc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
24.02.26 Marktüberblick: Telekomwerte gesucht
24.02.26 SMI weiter in starker Verfassung
24.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kleines Plus zum Wochenstart
23.02.26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’612.56 19.54 SBNBKU
Short 14’912.82 13.73 BW3SLU
Short 15’443.34 8.95 SJ1B5U
SMI-Kurs: 14’013.14 24.02.2026 17:30:00
Long 13’469.21 19.54 SXVBKU
Long 13’178.55 13.87 SIJB0U
Long 12’627.72 8.98 SHAB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Alles beim Alten: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
SAP-Aktie zwischen Handelsrisiken und KI-Konkurrenz: Teradata-Deal sorgt nicht für Entlastung
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
SMI nach Rekord letztlich unter 14'000 Punkten -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Wall Street schliessen weit im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich
Novo Nordisk-Aktie schwächer: US-Listenpreise für Ozempic und Wegovy sollen massiv sinken
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag gefragt
Coinbase, Block & Co. unter Druck: Krypto-Aktien fallen - warum Strategy dennoch unbeirrt Bitcoin nachkauft

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
00:59 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Ökonom Hüther: Merz muss gegenüber Xi unfaire ...
23:45 WDH: Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen um Warner Bros.
23:35 Paramount mit höherem Gebot zurück im Rennen im Warner Bros.
22:38 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - KI-Entspannung
22:25 ROUNDUP/TV-Wahldebatte: Hagel und Özdemir grenzen sich von AfD ab
22:16 Aktien New York Schluss: Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-Thema
22:11 Tausende Slowaken protestieren für Ukraine und gegen Fico
22:04 AKTIE IM FOKUS: PayPal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen
21:33 ROUNDUP: UN-Vollversammlung fordert Waffenruhe und Frieden in Ukraine
21:32 Hagel greift AfD an: 'Werden Menschen vor Ihnen beschützen'