Carlyle Group legte Quartalsergebnis vor

Carlyle Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27.72 Prozent zurück. Hier wurden 1.15 Milliarden USD gegenüber 1.59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch