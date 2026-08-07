Carlsmed informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Carlsmed präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlsmed ein EPS von -0.260 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Carlsmed 18.9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch