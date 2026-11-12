Carlsmed: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Carlsmed liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Carlsmed die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Carlsmed hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.400 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carlsmed in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 64.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.6 Millionen USD im Vergleich zu 13.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch