ZimVie Aktie 116728793 / US98888T1079
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28.09.2026 14:58:15
Carlsmed Appoints Richard Heppenstall As CFO; Backs Annual Revenue Outlook
(RTTNews) - Carlsmed, Inc. (CARL), a medical technology company, said on Monday that it has appointed Richard Heppenstall as chief financial officer with immediate effect. Heppenstall will succeed Leo Greenstein, who has decided to leave the company to pursue other professional objectives.
Heppenstall previously served as the CFO of ZimVie Inc. (ZIMV) from September 2021 until its acquisition by Archimedes Tech SPAC Partners III (ARCIU) in October 2025. Prior to ZimVie, he worked as CFO of Breg, Inc. from April 2019 to September 2021.
Looking ahead, for the full year, Carlsmed has reaffirmed its revenue guidance of $74 million to $78 million, which is higher than last year's $50.5 million.
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