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26.11.2026 06:37:00
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Carlsberg Brewery Malaysia Berhad hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.37 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.340 MYR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 589.2 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583.4 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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