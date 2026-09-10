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10.09.2026 06:37:00
Carlos Casado: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Carlos Casado gab am 07.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7.51 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8.60 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16.08 Prozent auf 7.10 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.46 Milliarden ARS gelegen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7.21 ARS beziffert, während im Vorjahr 6.72 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Carlos Casado in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.85 Milliarden ARS im Vergleich zu 11.77 Milliarden ARS im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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