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10.09.2026 06:37:00
Carlos Casado gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Carlos Casado hat am 07.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.51 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8.60 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.08 Prozent auf 7.10 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.46 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 7.21 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Carlos Casado ein Gewinn pro Aktie von 6.72 ARS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Carlos Casado im vergangenen Geschäftsjahr 14.85 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carlos Casado 11.77 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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