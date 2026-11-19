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19.11.2026 09:04:36
Carlo Gavazzi-Aktie im Blick: Elektronikkonzern bestätigt vorläufige Halbjahreszahlen
Carlo Gavazzi hat die bereits bekannten vorläufigen Halbjahreszahlen und die Rückkehr in die schwarzen Zahlen bestätigt.
Umsatz, Auftragseingang und EBIT entsprachen den vorläufigen Kennziffern von Anfang November. Auch der Gewinn kletterte wie angekündigt auf 2,9 Millionen Franken nach einem Verlust von 0,4 Millionen im Vorjahr.
Starkes Wachstum in Nordamerika
Das Umsatzwachstum sei insbesondere in den USA und Kanada besonders stark gewesen, so der Hersteller von elektronischen Komponenten weiter. Brasilien habe sich weitgehend stabil gezeigt.
Aber auch in Europa sei das Wachstum breit abgestützt gewesen, angeführt von Österreich, Norwegen, Grossbritannien, Italien und Deutschland. Derweil blieben Schweden, die Schweiz und Belgien hinter den Vorjahreswerten zurück. In Asien habe China das Wachstum angeführt.
Beim Blick auf das Gesamtjahr bleibt Gavazzi vage. Die wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten dürften auch in der zweiten Jahreshälfte 2026/27 eine Herausforderung bleiben. Der Pfad für eine Erholung der europäischen Märkte bleibe ebenfalls unsicher, hiess es.
Derweil dürfte die Region Amerika und China ab Mitte 2027 Chancen bieten, je nach Marktumfeld. Die jüngsten Investitionen in dortige neue Produktionsstätten sollten diese Chancen unterstützen, so das Unternehmen.
dm/to
Zürich (awp)
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