Carlit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Carlit hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 68.13 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carlit noch ein Gewinn pro Aktie von 37.03 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.80 Milliarden JPY – eine Minderung von 3.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch