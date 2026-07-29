Carlisle Companies Aktie 916251 / US1423391002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.07.2026 23:56:02
Carlisle Q2 Revenues Rise; Raises FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Carlisle Companies Inc. (CSL) on Wednesday reported higher second-quarter earnings and revenue. The company also raised its full-year 2026 revenue outlook.
Net income for the quarter was $255.2 million or $6.30 per share, compared to $255.8 million or $5.88 per share last year.
Second-quarter income from continuing operations increased to $257.7 million or $6.36 per share from $255.5 million or $5.87 per share a year earlier. Adjusted earnings per share rose to $7.03 from $6.27.
Revenue increased 8% to $1.57 billion from $1.45 billion last year. The company said the record revenue was driven by above-market volume growth from continued execution of strategic initiatives, solid re-roofing demand, and customer pre-buying activity ahead of announced price increases.
Comments from Chris Koch, Chair, President and Chief Executive Officer: "Our record second quarter results reflect the Carlisle team's relentless focus on execution and operational discipline in a challenging macroeconomic environment. We delivered record revenue of $1.6 billion, up 8% year-over-year, and record adjusted EPS of $7.03, up 12%."
For full-year 2026, Carlisle raised its revenue outlook and now expects consolidated revenue to increase by a mid-single-digit percentage year over year.
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Carlisle Companies Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: Carlisle Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Carlisle Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Carlisle Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)