Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.01.2026 10:12:40
Carl Zeiss Meditec kassiert nach schwachem Start Jahresausblick
DOW JONES--Währungseffekte, ein schwaches Investitionsumfeld, Verschiebungen im China-Geschäft und andere Faktoren haben Carl Zeiss Meditec einen schwachen Start ins neue Geschäftsjahr beschert. Umsatz und operativer Gewinn gingen im ersten Quartal deutlich zurück. Zudem geht der im MDAX und TecDAX notierte Konzern nicht mehr davon aus, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 zu erreichen. Carl Zeiss Meditec stellt spätestens zum Halbjahresbericht am 12. Mai einen neuen Ausblick sowie weitere Reorganisations- und Kostensenkungsmassnahmen in Aussicht.
Bislang war Carl Zeiss für das gesamte Geschäftsjahr von einem Umsatzanstieg auf rund 2,3 Milliarden Euro und einer EBITA-Marge von 12,5 Prozent ausgegangen.
Im ersten Quartal sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 467 Millionen Euro von 490 Millionen Euro, was der Konzern vor allem auf negative Wechselkurseffekte zurückführte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) ging auf 8 Millionen von 35 Millionen Euro im Vorjahr zurück.
Carl Zeiss Meditec verwies unter anderem auf das schwache Umfeld in der Region Americas wegen der politischen Unsicherheit sowie auf die Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest. Ausserdem rechnet der Konzern mit Preisdruck in China. Zudem habe man im Schlussmonat starke Auslieferungen verzeichnet, die zum schwachen Start ins neue Geschäftsjahr beitrugen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2026 04:13 ET (09:13 GMT)
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
10:12
|Carl Zeiss Meditec kassiert nach schwachem Start Jahresausblick (Dow Jones)
|
09:50
|EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved (EQS Group)
|
09:50
|EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 GJ 2025/26 Ergebnis deutlich unter Vorjahr - Prognose für GJ 2025/26 wird voraussichtlich nicht erreicht (EQS Group)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: SMI fester -- DAX höher -- Märkte in Fernost in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.