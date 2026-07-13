Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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13.07.2026 12:43:00
Carl Zeiss Meditec-Aktie fester: Was die aktuellen Kennzahlen aussagen
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zieht an, doch KGV, Kursziel und Halbjahreszahlen zeichnen ein differenziertes Bewertungsbild.
- Carl Zeiss Meditec-Aktie steigt am Montag
- KGV liegt bei 26,13, Kurszielkonsens rund drei Prozent über dem aktuellen Kurs
- Umsatz im Halbjahresbericht sinkt um 5,7 Prozent auf 991 Millionen Euro
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legt am Montag via XETRA zeitweise um 1,57 Prozent auf 31,08 Euro zu und nähert sich damit dem Kurszielkonsens der Analysten, der bei rund 32 Euro und damit gut drei Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.
Bewertung zeigt Skepsis trotz Kurssprung
Beim aktuellen Kursniveau kommt Carl Zeiss Meditec auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,13 und eine Marktkapitalisierung von rund 2,68 Milliarden Euro. Die Dividendenrendite liegt bei 1,30 Prozent. Gemessen an der operativen Entwicklung der vergangenen Monate wirkt das KGV dabei eher hoch: Der Gewinn ist zuletzt deutlich eingebrochen, während der Kurs die Bewertung stützt. Der Konsens aus zehn Analystenschätzungen sieht das durchschnittliche Kursziel bei rund 32 Euro, was nur einen moderaten Aufschlag zum aktuellen Niveau bedeutet und wenig Vertrauen in eine schnelle Erholung der Ertragskraft signalisiert.
Quartalszahlen liefern die Erklärung
Laut der Halbjahresmitteilung von Mai 2026 erzielte Carl Zeiss Meditec im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 991,0 Millionen Euro nach 1,05 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, ein Rückgang von 5,7 Prozent. Das bereinigte EBITA sackte von 112,6 auf 60,5 Millionen Euro ab, die bereinigte EBITA Marge fiel von 10,7 auf 6,1 Prozent. Damit erklärt sich das im Vergleich zur schwachen Ertragslage hohe KGV: Der Markt bewertet die Aktie bereits mit Blick auf eine erwartete Erholung, nicht auf Basis der aktuellen Gewinne.
Sparprogramm als Bewertungshebel
Laut der Halbjahresmitteilung senkte das Unternehmen zugleich die Jahresprognose: Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird nur noch ein Umsatz von rund 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro erwartet, währungsbereinigt soll er in etwa stabil bleiben. Gleichzeitig kündigte der Vorstand ein Kosten- und Effizienzprogramm an, das die Ergebniskraft bis zum Geschäftsjahr 2028/29 um mehr als 200 Millionen Euro pro Jahr verbessern soll, begleitet von Einmalaufwendungen und Investitionen von bis zu 150 Millionen Euro. Ob sich das in den kommenden Quartalen in der Marge niederschlägt, dürfte darüber entscheiden, ob das aktuelle KGV gerechtfertigt bleibt oder ob die Aktie ihre Bewertung wieder abbauen muss.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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