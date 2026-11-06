CARIS Life Sciences präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CARIS Life Sciences lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.99 Prozent auf 275.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 216.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch