CARIS Life Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CARIS Life Sciences hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat CARIS Life Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 263.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch