Caribbean Utilities Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Caribbean Utilities Company hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caribbean Utilities Company ein EPS von 0.380 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch