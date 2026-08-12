Cargojet stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cargojet hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.47 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 275.8 Millionen CAD – ein Plus von 15.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cargojet 238.2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch